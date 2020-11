Es sind mit Sicherheit mehrere Isegrims in Oberösterreich unterwegs, beziehungsweise durchgezogen. Denn jener Wolf, der in Unterach im Juni ein Schaf und ein Lamm gerissen hatte, stammt laut Gen-Untersuchung aus Italien, wie die Raubtiere, die in Weyer und Vorderstoder nachgewiesen wurden. Er könnte es auch sein, der jetzt wieder in Oberhofen ein junges Rind und nun, knapp drei Wochen später in Weißenkirchen ein Reh gerissen hat – hier sind die DNA-Vergleiche aber noch ausständig. Bestätigte Risse in Steyrling, Gmunden und Kirchham Ende Mai und Anfang Juni stammen von Balkan-Wölfen, zumindest einer davon hat auch in der Steiermark bei Rissen seine Gen-Spuren hinterlassen.