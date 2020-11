„Ich habe bereits vor zwei Jahren versucht, die Gemeinden des Bezirkes davon zu überzeugen, dass es Infrastruktureinrichtungen gibt, an denen sich alle beteiligen sollten“, sagt Krumschnabel. Konkret gehe es in Kufstein beispielsweise um das Frauenhaus, die Beratungseinrichtung Evita oder die Einrichtung Turntable. Sie alle finanziere Kufstein alleine, obwohl sie der gesamte Bezirk in Anspruch nehme.