Denn während die körpernahen Dienstleister wie Masseure und Friseure ihre Salons zwar geschlossen halten müssen, dürfen sie diese Tätigkeit in Form von Hausbesuchen bei Kunden ganz normal fortführen. Clemens Happ, Innungsmeister der Friseure in der WK Tirol, bestätigt die Lücke in der Verordnung: „Jeder, der einen Friseur-Gewerbeschein besitzt, kann einen Hausbesuch machen. Das gilt auch für andere körpernahe Dienstleister.“