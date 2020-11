Mercedes hat erst am Sonntag beim Grand Prix der Türkei den neuerlichen WM-Titel von Lewis Hamilton gefeiert. Der 35-jährige Brite ist nun als siebenfacher Champion Rekordweltmeister, sechs Titel holte er im deutschen Werksteam. In der Konstrukteurswertung hat Mercedes mit sieben WM-Triumphen en suite für eine historische Erfolgsserie in der Motorsport-Königsklasse gesorgt.