Mit Stand 18. November 2020 wird die Überwachung bis auf Widerruf in folgenden Städten und Gemeinden ausgesetzt: Salzburg, Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Wolfsberg, Völkermarkt, Wiener Neustadt, Perchtoldsdorf, Mistelbach, Purkersdorf, Eisenstadt, Neusiedl am See, Wels, Weiz, Feldbach und Judenburg.