„Die Zahl der Neuinfizierten dürfte sich zwar stabilisieren, das reicht aber noch nicht. Die heutigen Neu-Infizierten sind die Patienten von morgen. In unseren Kliniken sind absoluten Profis am Werk, auf die wir uns jederzeit verlassen können. Sie tun alles, um die Gesundheit der Menschen bestmöglich zu schützen, die Mitarbeiter kommen aber zunehmend an die Belastungsgrenzen“, analysiert Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Lage im Video. Noch deutlicher schlägt da schon Erwin Schwaighofer, ärztlicher Direktor des Krankenhauses in Scheibbs Alarm. Er meint: „Das Virus wird durch soziale Kontakte und Dummheit übertragen. Wir sind am Rand der Kapazitäten und brauchen jedes Bett“.