Statt um 10 Uhr sollte der Patient bereits in der Früh erscheinen - auch, um vor der Behandlung abklären zu können, ob er nicht mit dem Coronavirus infiziert war. Das behagte dem 75-Jährigen gar nicht. Am Telefon machte er am 28. September seinem Ärger gehörig Luft - mit weitreichenden Folgen. Denn die Drohung löste einen Wega-Einsatz aus. Acht schwerbewaffnete Beamte klopften wenig später an der Wohnungstür des 75-Jährigen.