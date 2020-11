Geheimnisvolle Story zum Selbst-Verknüpfen

Bei der Story bleibt alles beim Alten: Der Spieler findet sich in der Fantasy-Welt von Boletaria wieder, wo ein fehlgeleiteter König sich mit Dämonen eingelassen und so die ganze Welt ins Verderben gestürzt hat. Es liegt am Spieler, der dämonischen Invasion Einhalt zu gebieten, korrumpierte Seelen zu ernten und die Welt zu retten. Angesiedelt in einer dreckigen, dunklen und gerade bei den größeren Monstern bisweilen höchst bizarren Fantasy-Spielwelt, wird die Handlung dabei stark mit Hinweisen im Spiel erzählt. Zwischensequenzen und Dialoge mit Figuren, die einen nicht töten wollen, sind vergleichsweise rar. Das verleiht der in einen uralten Kampf zwischen Gut und Böse eingebetteten Geschichte den Hauch des Geheimnisvollen, verlangt vom Spieler aber auch, mit offenen Augen durchs Spiel zu gehen und sich aktiv mit der Welt auseinanderzusetzen.