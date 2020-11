„Große Zukunftschancen“

Bauherr für das Mehrfamilienhaus ist die Michael Rupp Bauunternehmung GmbH, die sich mit der neugegründeten Tochter Rupp Gebäudedruck ab 2021 auf den 3D-Sektor spezialisieren wird. „Unser Familienunternehmen ist seit 25 Jahren erfolgreich in der Branche und hat viele zufriedene Kunden in der Region. Für den 3D-Betondruck bringen wir also einen großen Wissensvorsprung und jede Menge Erfahrung mit“, so Rupp-Gebäudedruck-Chef Fabian Rupp. Zusammen mit seinem Bruder Sebastian, ebenfalls Geschäftsführer im Familienbetrieb, rechnet er der „neuen Technologie große Zukunftschancen aus“.