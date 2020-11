Als Titelkandidat gestartet und die hohen Anforderungen erfüllt! Stripfing ließ in der Hinrunde der 3. Liga die Muskeln spielen. In sechs Spielen konnte die Elf von Trainer Hans Kleer fünf Siege einfahren und liegt somit nach Verlustpunkten sogar an der Tabellenspitze der Regionalliga Ost. Wir baten den Trainer jetzt zu einem Heim-Studiogespräch.