Gregor Schlierenzauers Ehrgeiz ist ungebrochen. Der Rekordgewinner im Skisprung-Weltcup (53 Siege) versucht in der am Wochenende in Wisla startenden Saison einmal mehr, wieder Anschluss an die Spitze zu finden. „Der Weg zurück ist hart und steinig. Ich werde versuchen, mich nach vorne zu arbeiten“, erklärte der 30-Jährige in einem Video-Gespräch mit Medien. Der fünf Jahre jüngere Philipp Aschenwald will nach zwei Podestplätzen den ersten Sieg.