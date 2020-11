Derzeit wird seitens der Bietergemeinschaft Elektro Krobath und Elektro Neunegger fleißig an der Montage der Weihnachtsbeleuchtung gearbeitet. Das erste Mal werden die Lichter am Donnerstag, dem 26. November, um 16 Uhr erleuchten. Es werden unter anderem etwa 40 Straßenüberspannungen in den Bereichen Bahnhofstraße, Tiroler Straße, Neuer Platz, Hauptplatz, Brückenstraße und Ortenburgerstraße angebracht. Rund 65.000 Lichtpunkte bringen die Innenstadt zum Erleuchten.