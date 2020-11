Dramatische Szenen haben sich am Dienstagabend im Wiener Bezirk Brigittenau abgespielt. Die Auseinandersetzung eines früheren Liebespaares hatte sich von der Wohnung auf die Straße verlagert, ein couragierter Jugendlicher im Alter von 15 Jahren eilte der 30 Jahre alten Frau zu Hilfe. Deren Ex-Freund (28) zog daraufhin eine Gaspistole und gab in der Folge zwei Schüsse in Richtung des Burschen ab und verletzte ihn.