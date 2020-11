Zehn Jahre ist es jetzt her, dass Prinz William am 16. November 2010 in London der Welt seine Verlobte Kate Middleton präsentierte. Die beiden hatten sich beim Studium an der St. Andrews Universität in Schottland kennen und lieben gelernt. Doch William war nicht die erste große Liebe der Kunsthistorikerin. Sie trauerte lange einem Schulkollegen namens Harry nach.