THQ Nordic schluckt Purple Lamp

Der in Wien ansässige Publisher THQ Nordic, wie Koch Media eine Tochter der schwedischen Embracer Group, gab unterdessen den Kauf des Wiener Entwicklers Purple Lamp bekannt. Das Studio mit seinen 38 Mitarbeitern wirkte zuletzt an Titeln wie „SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated“ oder „Sea of Thieves“ mit, derzeit arbeite man an „The Guild 3“ sowie an zwei noch nicht veröffentlichten Spielen, so THQ Nordic in einer Mitteilung am Mittwoch.