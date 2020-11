Er hat heuer durch den Terroranschlag in Wien eine besondere Brisanz: der jährliche Sicherheitsbericht über das Vorjahr, der am Mittwoch den Ministerrat passierte. Darin heißt es unter anderem, der rückläufige Trend dschihadistischer Anschläge habe sich 2019 fortgesetzt. Gleichzeitig wird Gefahr durch Dschihad-Rückkehrer geortet: „Zwar kehrten bislang weniger Dschihad-Reisende (,Foreign Terrorist Fighters‘) nach Österreich zurück als erwartet, dennoch stellt diese Gruppe ein erhebliches, schwer kalkulierbares Gefahrenpotenzial für die innere Sicherheit dar“, heißt es im Bericht. Was sich am 2. November tragischerweise als zutreffend erwies.