Lage spitzt sich weiter zu

„Die Lage bei den Spitalsbetten spitzt sich weiter zu“, erklärten die KAGes-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek. Da der Anstieg an Corona-Patienten in den Krankenhäusern nicht nachlasse, würden zur Entlastung der Akutstationen nun eben auch am Standort Stolzalpe Covid-Patienten behandelt. Das Spital im Bezirk Murtal wurde seit vergangener Woche für Corona-Fälle „hochgefahren“. Das Personal, das normalerweise keine Infektionspatienten behandelt, muss nun in Schutzkleidung und mit verschärften Hygienemaßnahmen arbeiten.