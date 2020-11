In Linkskurve von Straße abgekommen

Daraufhin kam der Wagen am Beginn einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall am Kopf leicht verletzt. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,70 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.