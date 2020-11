Nach Seuchenjahr zurück am Podest

Der vierfache Weltmeister Vettel hatte es am Sonntag als Dritter in Istanbul auf seinen ersten Podestplatz seit Rang zwei am 27. Oktober 2019 in Mexiko-Stadt geschafft. „Natürlich ist es schön nach der langen Durststrecke“, so der in dieser Saison mit Ferrari meistens weit hinterher fahrende Deutsche.