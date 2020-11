Faktisch ist es gar nicht nötig, sich eine Vignette an die Scheibe zu kleben, die digitale Vignette ist bereits seit 5. November erhältlich - und kontaktloser Vignettenkauf ist in Zeiten von Corona die sicherere Variante. Der Gültigkeitszeitraum der 2021er-Vignetten beginnt in beiden Fällen mit 1. Dezember 2020 und endet am 31. Jänner 2022. Der Preis ist in beiden Optionen derselbe - genauso die jeweiligen Modelle wie 10-Tages, 2-Monats- und Jahresvignette.