Der Traunsee Schlösser Advent hat sich in den 10 Jahren seines Bestehens mit über 40.000 Besucherinnen und Besuchern an vier Wochenenden zu einem der beliebtesten Adventmärkte des Landes etabliert! All die Vorzüge, die dieser Markt in einem „normalen Jahr“ bietet sind Corona bedingt im heurigen Jahr leider nicht möglich. Trotzdem muss man auf den besonderen Zauber in der Vorweihnachtszeit nicht verzichten. Der von der „Krone“ präsentierte Adventmarkt kommt heuer nämlich direkt ins Wohnzimmer.