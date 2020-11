Fragmentierung der Gesellschaft zu beobachten

Diesen, in den vergangenen beiden Jahrzehnten gewachsenen Möglichkeiten, steht die mittlerweile viel zitierte Fragmentierung der Gesellschaft gegenüber, die offenbar nicht nur in den mit diesem Phänomen oft in Verbindung gebrachten USA um sich greift. Nach Ansicht vieler Experten hat sich das zuletzt weiter beschleunigt und auch die Coronakrise macht in ihrem Fortschreiten deutlich, wie stark ausgeprägt „Filterblasen“ oder „Bubbles“, in denen sich nur noch mehr oder weniger Gleichgesinnte in ihren jeweiligen Ansichten bestätigen, mittlerweile sind.