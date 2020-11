Eine urbane Stadtseilbahn für Wien hat es als „Ergänzung zum öffentlichen Verkehr“ in das rot-pinke Regierungsprogramm der „Fortschrittskoalition“ in der Bundeshauptstadt geschafft. Die Idee der NEOS ist dabei keinesfalls neu, in der bolivianischen Stadt La Paz baute etwa das Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr eine 30 Kilometer lange Seilbahn, und auch in London fahren Gondeln über das Finanzviertel Canary Wharf. Auf Seite 172 des Programms heißt es zunächst jedoch lediglich, dass eine Stadtseilbahn zwischen Hütteldorf und Ottakring errichtet werden „könnte“.