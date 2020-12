Gefangen in einem Museum, in großer Gefahr und auf dem - gefährlichen - Weg in die Freiheit: In dieser interaktiven Geschichte mit kniffligen Rätseln und spannenden Geheimnissen erwarten Kinder unglaubliche Abenteuer. Die ausklappbare Übersichtskarte und der Decoder helfen bei der Lösung. Mit diesem Spiele-Trend in Buchform kommt echtes Live-Escape-Feeling auf - und das Beste: Die Mission: Exit kann immer wieder neu gespielt werden!



Ab 9 Jahren