T.R. Knight an der Seite von Kaley Cuoco

„Grey‘s Anatomy“ erlebte schon viele Serientode, doch keiner rührte die Fans wohl so wie jener von George O‘Malley in Staffel 5. Wie auch Sandra Oh blieb T.R. Knight dem Seriengenre treu, nachdem er seinen Arztkittel an den Nagel gehängt hatte. Unter anderem war der Schauspieler in Serien wie „The Good Wife“, „The Catch“ oder „Genius“ zu sehen. 2020 drehte er mit Kaley Cuoco zudem die Serie „Flight Attendant“.