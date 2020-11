Der Neubau des Landespflegezentrums kostete 15,56 Millionen Euro. Bereits bei der Projektkontrolle 2015 waren die Kosten im oberen Bereich im Vergleich zu 18 ausgewählten ähnlichen Referenzprojekten (in der Steiermark, in Niederösterreich und Deutschland) angesiedelt; wegen der Verringerung der Betten stiegen die Kostenkennwerte noch weiter stark an. Bei der Gegenüberstellung der Errichtungskosten pro Bett stellt sich das Heim nun als das teuerste aller 18 Vergleichswerte dar!