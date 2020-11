Die National Basketball Association (NBA) hat Details für die kommende Saison bekannt gegeben und will erneut mit einer Play-In-Chance für zusätzliche Spannung vor den Play-offs sorgen. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn des Grunddurchgangs („regular season“) spielen demnach in einem Format ähnlich dem aus der „NBA-Bubble“ im Sommer in Orlando die jeweils beiden letzten Teilnehmer aus den beiden Conferences aus.