In Belgrad soll es für den 29-Jährigen jedenfalls zu deutlichen Gehaltseinbußen kommen. Es ist von einem Gehalt von „nur mehr“ 40.000 Euro pro Monat die Rede. „Drago“, der nach der Partie gegen Nordirland nun bei 86 Länderspielen hält und dadurch mit Karl Koller gleichzieht, spielt seit 2016 in Leverkusen. Nun bahnt sich aber wohl ein Abschied an.