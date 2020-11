Mit dem „Oppo X 2021“ hat der chinesische Hersteller Oppo ein Smartphone mit ausrollbarem OLED-Display vorgestellt. Die Bildschirmdiagonale lässt sich so von 6,7 auf 7,4 Zoll vergrößern, das Gerät wird dafür entsprechend verbreitert, wie ein Video des YouTube-Kanals Creator Studio zeigt. Der große Vorteil dieser Methode: Anders als etwa bei Samsung Galaxy Fold oder dem Huawei Mate X gibt es keine störende und störanfällige Falz in der Mitte des Bildschirms. Bislang handelt es sich allerdings lediglich um ein Konzept. Ob das Oppo X 2021 jemals in Serie gehen wird, bleibt abzuwarten.