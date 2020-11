Auf Empfehlung von DJ EM (Kicks & Snare) wurde sie auf die Wilderness Studios in Tirol aufmerksam, wo sie in einer dreitätigen Session ihre musikalische Idee umsetzten konnte. „Das war ein einzigartiges Erlebnis in diesem Studio aufzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Felix und Florian von Wild Culture war sehr professionell“, schwärmt sie von dem kreativen Produzentenduo.