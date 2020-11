Wollte sich ein entlassener Italiener mit einem Brandanschlag an seinem Ex-Chef rächen? Gescheitert ist die irre Tat vermutlich nur deshalb, weil das Befüllen eines Kanisters an einer Tankstelle in Bruck gescheitert war. Der 29-Jährige, der den 51-jährigen Bosnier und ehemalige Kollegen verbal mit dem Umbringen gedroht hatte, wurde festgenommen. Weitere Erhebungen laufen.