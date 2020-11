Der derzeitige Höhenrausch beim Bitcoin hält weiter an. Der Kurs der wichtigsten Kryptowährung hat Mittwochfrüh in einem turbulenten Handel die Marke von 18.000 Dollar (15.150 Euro) überschritten. Allerdings ist er in der Folge binnen Minuten um mehr als 1000 Dollar abgestürzt. Derzeit notiert er auf der europäischen Handelsplattform Bitstamp aber bereits wieder bei rund 17.850 Dollar.