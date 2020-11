Nachhilfe für Kinder

Das Land will kostenlose Nachhilfe für Schüler mit der Kärntner Familienkarte anbieten. Angebot steht auch online bereit. Jährlich investieren Eltern in Kärnten bis zu 14 Millionen Euro in den Förderunterricht ihrer Kinder. „Private Nachhilfe ist sehr teuer“, weiß Familien- und Jugendreferentin Landesrätin Sara Schaar. „Kein Kind darf zurückgelassen werden! Um Chancengleichheit für alle Kärntner Kinder mit Lernschwächen zu schaffen, bieten wir deshalb über die Kärntner Familienkarte wieder die Möglichkeit, Gratis-Nachhilfestunden in Mathematik, Deutsch oder Englisch in Anspruch zu nehmen. Das Angebot steht auch online zur Verfügung“, so Schaar.