Melzer roch an der Sensation

Zum Auftakt schnupperte der Niederösterreicher mit seinem französischen Partner Edouard Roger-Vasselin an einer Sensation, ehe sie gegen das topgesetzte Duo Mate Pavic/Bruno Soares mit 7:6, 1:6, 4/10 verloren. „Es war“, sagt Jürgen, „ein enges Match. Wir haben einen sehr guten ersten Satz mit einem richtig starken Tie-Break gespielt. Im zweiten Durchgang gaben wir zweimal unseren Aufschlag trotz 40/15-Führung noch ab. Das darf gegen diesen starken Gegner nicht passieren. In der Entscheidung waren sie einfach besser, das muss man anerkennen.“