Salzburg-Legionär Sekou Koita hat Malis Fußball-Auswahl am Dienstag vorzeitig zum Afrika-Cup geschossen. Im Qualifikationsspiel brachte der Stürmer beim 2:1-Auswärtserfolg in Namibia sein Team in der 12. Minute erstmals in Führung und hatte damit maßgeblichen Anteil am Endrundenticket.