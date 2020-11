Die US-Zeitschrift „People“ hat den Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“) zum „Sexiest Man Alive“ gekürt - also zum Mann mit dem größten Sexappeal weltweit. „Es ist ein cooles Gefühl“, sagte der 33-Jährige der Zeitschrift zu seiner Nominierung. Diese wurde am Dienstag in der Show des US-Komikers Jimmy Kimmel bekannt gegeben.