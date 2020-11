Der 43-Jährige aus dem Salzburger Bezirk Zell am See war gegen 20.20 Uhr auf der B164 (Hochkönigstraße) in Richtung Hochfilzen unterwegs, als er bei Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) die 57-jährige Frau überholen wollte. „Im Zuge des Überholvorgangs überfuhr der Mann schließlich eine auf der Fahrbahn liegende Handkreissäge und kam dadurch ins Schleudern. Anschließend touchierte er den Pkw der Frau“, berichtete die Polizei.