WM-Gastgeber Katar hat die Lage ausländischer Arbeiter nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International verbessert, setzt die Reformen aber nur unzureichend um. Zudem würden einheimische Arbeitgeber bei Verstößen häufig nicht zur Rechenschaft gezogen, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Amnesty-Bericht rund zwei Jahre vor Beginn des Turniers in dem Emirat.