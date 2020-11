Vor allem Diakon Josef Darmann hat sich für die unbedingt erforderliche Sanierung stark gemacht. Seit einigen Wochen wird auf Hochtouren gearbeitet. Sitar: „Da zuvor sehr viel Wasser eingedrungen war, mussten wir auch den Dachstuhl erneuern.“ Die Kosten für die Sanierung liegen bei 85.000 Euro. Errichtet wird ein stabiles und neues Kupferdach. Auch die Stadtgemeinde beteiligt sich. Bürgermeisterin Maria Knauder: „15.000 Euro wurden dafür reserviert.“ Die Arbeiten am Turm in 40 Meter Höhe werden von der Osttiroler Firma Mayerl GmbH durchgeführt. Helmut Zeiner ist seit 19 Jahren Spengler: „Ich schneide die Teile aus Kupfer zu, die mit der Seilwinde nach oben gezogen werden.“ Daniel Martin hängt am Turm: „Das macht mir nichts aus, bin das gewohnt.“