Die Wikinger sind da! Aber nur mit 16 Spielern und einem Goalie (Braatveit blieb nach nicht eindeutigem PCR-Test vorerst in Oslo) absolvierte Norwegens C-Team gestern das einzige Training im Happel-Oval. „Wir sind selbst gespannt, was für uns gegen Österreich möglich ist“, so Interims-Coach Leif Gunnar Smerud. „Aber es ist eine Chance.“ Toulouse-Legionär Ruben Gabrielsen sagt: „Wir spielen für Norwegen, für unser Land. Das ist eine fantastische Chance, wir können nur gewinnen.“ Das Spiel gibt‘s ab 20.45 Uhr im sportkrone.at-Liveticker.