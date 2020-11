Der Wassererlebnisweg Gnoppnitzbach in der Gemeinde Greifenburg feiert heuer ein Jubiläum. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Kurt Moser den beliebten Wanderpfad für Jung und Alt initiiert und angelegt hat. Auch heute noch steckt der 75-Jährige seine gesamte Energie in das Projekt. Im Laufe der Jahre ist aus der Initiative ein Ausflugsziel geworden, das viele Gäste anlockt.