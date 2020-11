Im Gegensatz zum ersten Lockdown, wo man „Dancing Stars“ ausgesetzt hat, habe sich nun in der neuen Normalität die Haltung durchgesetzt, „nicht alles abzudrehen, was für Ablenkung sorgt“, so Hofer. Ganz im Gegenteil: „Wir wollen ganz bewusst Abwechslung bieten und 2,5 Stunden lang alles, was zurzeit wenig Freude bereitet, ausblenden.“