Kritik wird nicht weniger

Die Kritik an Löw, der seit Juli 2006 Chefcoach ist, dürfte durch den völlig verpatzten Jahresabschluss nicht weniger werden. „Ob ich mir Sorgen machen muss, das müssen Sie andere fragen. Das kann ich jetzt hier nicht beantworten“, wurde er von der „Bild“ bereits zu einem möglichen Aus befragt. Zum Spiel sagte er: „Das war ein rabenschwarzer Tag. Nichts funktionierte, weder in der Defensive noch in der Offensive. Wir sind heute klar zurückgeworfen worden. In jeglicher Beziehung war es schlecht. Keine Organisation, keine Kommunikation. Das war tödlich!“