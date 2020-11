Am späten Dienstagabend gingen erneut zwei Container in Flammen auf. Kurz vor 21.30 Uhr musste die Feuerwehr in die Adolf-Schemelstraße im Stadtteil Josefiau ausrücken. Knapp eine Stunde später brannte ein größerer Müllbehälter in der Elisabethvorstadt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen.