Sein Verständnis dafür hält sich in Grenzen. Toferer machte seinem Ärger via Facebook Luft. Der Mediziner hätte am Wochenende Bereitschaftsdienst gehabt. Dies habe er den Behörden mitgeteilt, geholfen hat es nicht. Es habe daher in Großarl und Hüttschlag am Wochenende keine medizinische Versorgung gegeben. „Da es hier offensichtlich zu keinen medizinischen Versorgungslücken kommt, erachte ich mich nicht als kritisches Schlüsselpersonal“, schreibt Toferer auf der Facebook-Seite seiner Ordination. Er selbst war für die „Krone“ für Stellungnahme nicht erreichbar.