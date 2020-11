Dienstag gegen 17.50 Uhr lenkte eine 29-jährige Österreicherin in Völs ihren Pkw auf der Innsbrucker Straße in Richtung Landesstraße 11. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte die Frau nach rechts in Richtung Osten einzubiegen. Verkehrsbedingt musste sie ihr Auto jedoch vor der Kreuzung anhalten. Eine hinter der Frau nachfahrende 22-jährige, österreichische Pkw-Lenkerin dürfte dies zu spät bemerkt haben und fuhr gegen das Heck am Fahrzeug der 29-Jährigen.