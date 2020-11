Und jetzt sitze ich in der Neuauflage

Nach DIN 2248 kg plus Extras schwer, 4,76 Meter plus Reserverad lang, also 5,02 Meter. 40 Zentimeter länger und 20 Zentimeter breiter als früher. Das ist nicht nur länger, als ein Defender-Fan wahrhaben will, sondern sogar länger, als der Defender selbst mitbekommt. Die Parksensoren ignorieren das Reserverad jedenfalls tunlichst. Die Rückfahrkamera auch. Da ist beim Parken schnell mal die Front des Hintermanns eingedrückt. Nur für den Fahrer ist das Rad an der Hecktür immer präsent, weil es den Blick zurück einschränkt. Und man beim flüchtigen Blick in den Innenspiegel oft einen Moment lang glaubt, es fährt jemand nah auf.