Da Haas, Reinmayr und Co. heuer wegen Corona nicht beim großen Hallenfußballturnier aufgeigen können, rennen die Legenden eben für die gute Sache. „Ganz so schnell wie früher bin ich nicht mehr“, schmunzelt Mario Haas, der in Kumpel Ivo Vastic die härteste Konkurrenz innerhalb des „Dreiecks“ sieht. „Der Ivo ist top in Form!“ Auch Hannes Reinmayr freut sich, dem Lions Club zu helfen - und damit selbst fit zu bleiben. „Sport ist in Zeiten wie diesen ohnehin das Einzige, das man sinnvoll machen kann“, so der frühere Edeltechniker, der vor allem auf das „Zeiten-Duell“ mit der Konkurrenz des GAK scharf ist.