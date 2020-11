Verdächtiger teilgeständig

Dienstag in der Früh wurde der mehrfach vorbestrafte Mann mit Unterstützung der Sondereinheit „Sektor Graz“ aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen und zur Polizeiinspektion Leibnitz gebracht. Der Festgenommene ist teilgeständig und soll am Mittwoch in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt werden.