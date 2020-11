Vertrag mit Kanada in zwei Wochen unter Dach und Fach

Verträge sind laut Bencel bereits mit Israel, Kanada, Japan und der Schweiz abgeschlossen worden. „Ich werde keine Produkte in Länder schicken, die nicht bestellt haben“, betonte der Firmenchef. Die EU-Mitgliedstaaten hatten die EU-Kommission im Frühjahr beauftragt, in ihrem Auftrag Verträge mit Impfstoffherstellern auszuhandeln. Bancel sagte, bei 27 Mitgliedstaaten sei der Prozess naturgemäß „kompliziert“. Als Gegenbeispiel nannte der Moderna-Chef Kanada: Zwischen den ersten Gesprächen und dem Vertragsabschluss seien „zwei Wochen“ vergangen.